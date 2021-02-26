نعجة برية استرالية تحمل صوفاً وزنه بلغ نحو 40 كيلوغراماً

أفاد خبراء البيئة في استراليا أنهم تمكنوا من إيجاد نعجة برية مميزة في ضواحي كانبيرا لأنها تحمل صوفاً يبلغ وزنه أكثر من 40 كيلوغراما ويمكن أن تكون من أكثر الأغنام صوفاً في العالم.

وبحسب الجزاز الذي استدعي لجز النعجة فإن طبقة غليظة من الصوف غطت جسم الحيوان والسبب في ذلك هو أن النعجة تركت قطيعها منذ أعوام وأن الصوف كاد أن يقتلها لتضخمها وعدم قدرتها على السير.

وفقدت النعجة نصف وزنها بعد أن انتهت عملية الجز التي استغرقت 45 دقيقة ويمكن للصوف أن يكفي لحياكة 30 كنزة، ويعتزم رئيس منظمة حماية الحيوانات في كانبيرا تسجيل الإنجاز في موسوعة أرقام غينس.

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