أفضل سماعات الرأس العازلة للضوضاء في عام 2021

تعتبر سماعات الرأس العازلة للضوضاء من الأشياء الأساسية بالنسبة للمسافرين الدائمين أو الأشخاص الذين يسافرون لفترات طويلة أو لأي شخص آخر بطبيعة الحال، وتعتبر خاصية العزل من أهم الخواص التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص عند شراء مثل هذا النوع من السماعات نظراً لأن السفر من خلال وسائل النقل العامة قد يكون مزعج إلى حد كبير، وبالتالي فإن اقتناء أحد سماعات الرأس العازلة للضوضاء يمكن أن يساهم في تحسين رحلتك بشكل كبير جداً والحفاظ على تركيزك وهدوئك طوال الرحلة وخاصةً إذا كنت تنوي القيام ببعض الأعمال أثناء السفر، ولذلك قررنا أن نجمع لك في هذا المقال مجموعة من أفضل سماعات الرأس العازلة للضوضاء التي يمكنك الحصول عليها في هذا العام.

أفضل سماعات الرأس العازلة للضوضاء لهذا العام:

1. Zihnic Noise Cancelling Headphones

تعد هذه السماعات وبدون مبالغة من أفضل سماعات الرأس العازلة للضوضاء التي أنتجتها شركة Zihnic على الإطلاق، تتميز هذه السماعات بتصميم خفيف الوزن ومريح للارتداء على مدى زمني طويل، وتتميز أيضاً بمزيج سهل الاستخدام من أدوات التحكم باللمس والأزرار التي يمكنك الوصول إليها بسهولة، بالإضافة أيضاً إلى أنه يمكنك استخدامها في الوضع اللاسلكي والوضع السلكي، كما أنه يمكن طيها بشكل مسطح لسهولة تخزينها في أي مكان، عمر البطارية الخاصة بها يعتبر رائع مقارنةً بالسماعات الأخرى الموجودة في نفس الفئة السعرية حيث يمكن أن تستمر البطارية حتى 20 ساعة من الاستخدام المستمر، يبلغ سعر هذه السماعة 25.99 دولار.

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2. Sony WH-1000XM4 Wireless

عندما نتحدث عن السماعات العازلة للضوء فإنه من الطبيعي والبديهي أن نُدرج سماعات شركة Sony العازلة للضوضاء، تعتبر هذه السماعات من أفضل الخيارات العازلة للضوضاء الموجودة بالسوق، حيث تستخدم تقنية رائدة جداً تسمى بمستشعر الضوضاء المزدوج مما يمنحك درجة خرافية من العزل، بالإضافة إلى ذلك فإن السماعات تتميز أيضاً بمظهر جذاب جداً، وأدوات تحكم باللمس للإيقاف والتخطي والتحكم في مستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي والرد على المكالمات الهاتفية وما إلى ذلك، كما أن تقنية ارتداء الكشف الموجودة في هذه السماعة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف التشغيل مؤقتاً وبشكل تلقائي عند نزع سماعات الرأس؛ تتميز هذه السماعة أيضاً بعمر بطارية طويل المدى حيث يصل إلى 35 ساعة مع توفر الشحن السريع الذي يوفر لك 5 ساعات من التشغيل المستمر عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط.

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3. AKG N700NC M2 Wireless

تعتبر شركة AKG من الشركات الرائدة أيضاً في صناعة السماعات بمختلف أنواعها، وبالتأكيد تعتبر السماعات التابعة لها من السماعات المتميزة الموجودة في السوق، ويعتبر الطراز N700NC M2 المدرج في قائمتنا من أفضل الطرازات الموجودة في الوقت الحالي، توفر هذه السماعات صوت هندسي رائع مع إمكانية عزل ممتازة وتصميم رائع جداً مع سدادات أذن قابلة للاستبدال، الميكرفون المدمج في هذه السماعة أيضاً ممتاز وبالتالي يمكنك الاعتماد عليه بشكل أساسي في الكثير من الحالات، تأتي هذه السماعة بسعر 140 دولار تقريباً مما يجعلها أحد الخيارات المفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص.

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4. Anker Soundcore Life Q20

بالنسبة للأشخاص الذين يريدون اقتناء أحد أفضل سماعات الرأس العازلة للضوضاء وفي نفس الوقت لا يريدون دفع الكثير من المال، فإن سماعات Anker Soundcore Life Q20 تعتبر الحل المثالي، تأتي هذه السماعات بسعر لا يتجاوز 50 دولار أمريكي وفي نفس الوقت تتميز بالكثير من المميزات المختلفة، توفر هذه السماعات جودة صوت جيدة جداً مع تصميم خفيف ومريح للأذن، كما أن عمر البطارية الخاصة بها مثير للإعجاب بحق حيث يمكن أن تستمر البطارية لمدة 30 ساعة وهو أمر لن تجده في أي سماعة أخرى من نفس الفئة السعرية، يمكنك استخدام السماعة في الوضع السلكي أو الوضع اللاسلكي من خلال الاتصال بالبلوتوث كما أن أدوات التحكم الخاصة بها تعمل باللمس.

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5. VANKYO Noise Cancelling Headphones

خيار آخر من الخيارات الاقتصادية المتميزة، حققت هذه السماعة المقدمة من شركة VANKYO أعلى عدد من المبيعات على موقع أمازون وحصلت على الكثير من التقييمات الإيجابية بالرغم من أن سعرها 50 دولار أمريكي أيضاً، وهذا ما يجعلها أحد افضل سماعات الرأس العازلة الضوضاء الموجودة بالسوق، تحتوي هذه السماعات على الكثير من المميزات التي ذكرناها سابقاً مثل التصميم الجذاب والأدوات المتينة وجودة الصوت الرائعة وما إلى ذلك، كما أن البطارية الخاصة بهذه السماعات من البطاريات المتميزة أيضاً حيث تستمر لمدة 25 ساعة من التشغيل المستمر، بالإضافة إلى الشحن السريع الذي يمنحك مدة عمل تصل إلى ساعتين عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط.

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