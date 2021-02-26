مكافأة مجزية لمن يعثر على كلبي ليدي جاجا

عرضت النجمة الأمريكية الليدي جاجا مكافأة مجزية لمن يعثر على كلبيها المفقودين كوجي وجوستاف.

وقالت مصادر مقربة من الفنانة الكبيرة إنّها ستقدم لمن يجدهما مكافأة مالية تصل قيمتها ل500 ألف دولار أمريكي.

وكان الكلبان اللذين ينتميان لفصيلة البولدوج الفرنسي قد سُرقا في هوليوود يوم 24 فبراير الجاري بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعاهما.

وأوضحت بأن الكلبة الثالثة التي تدعى ميس آسيا نجحت بالفرار من اللصوص، وأكدّت عثورها عليها واستعادتها.

يذكر أنّ النجمة الأمريكية ظهرت في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قامت بغناء النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية في الحفل الذي أقيم في يناير الماضي.

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