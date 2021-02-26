أسترالي يتفاجأ بتحوله لمليونير بين ليلةٍ وضحاها

تفاجأ رجلٌ أسترالي لم تكشف هويته بتحوله لمليونير بين ليلةٍ وضحاها، وذلك بعد فوزه بالجائزة الكبرى باليانصيب والتي تصل قيمتها ل50 مليون دولار.

وقال الرجل الذي يعيش في مدينة ماكاي إنّه سمع من الناس بأنّ الفائز بالجائزة من ولاية كوينزلاند الواقعة شمال شرقي البلاد، وبأنّ الفائز لازال مجهولاً حتى الآن، وهذا ما دفعه لمراجعة تطبيق اليانصيب ليصدم بأنه لرابح الغامض.

وأشار الرجل المحظوظ لأنّه لم يتوقع بأن يكون الرابح، وقال إنّه يشتري تذاكر اليانصيب بين الحين والآخر، وهوي يعلم أنّ نسبة فوزه ضئيلة للغاية.

وعند سؤاله عمّا سيفعله بالأموال، قال إنّه سيستمر في العمل خلال هذا الأسبوع، لأنّه لازال تحت تأثير الصدمة، قبل أن يقرر ماذا سيفعل، لكنّه أكدّ على أنّ شراء بيت جديد يعد أهم أولوياته في الفترة الحالية.

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