“يونيفيل” تساعد لبنان على إزالة التلوث البحري

أكدّ المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”، إندريا تيننتي، رغبة اليونفيل مي مساعدة لبنان على التخلص من البقع النفطية التي تسربت للساحل الجنوبي.

وقال في بيان نشر اليوم الجمعة إنّ اليونيفيل تدرس كيفية مساعدة لبنان لإزالة البقع النفطية التي تسربت للساحل الجنوبي من البلاد.

وأكدّ تينتتي اتصال السلطات اللبنانية باليونفيل واستفسارها عن المساعدة التي يمكن تقدمها في حدود الإمكانيات المتاحة، وأوضح بأنَهم يدرسون الطلبات من أجل معرفة الطريقة التي سيساعدون بها.

وكان الرئيس اللبناني قد طلب من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة أمس الأول متابعة تسريب النفط من الشواطئ الإسرائيلية مع الأمم المتحدة والجهات الدولية.

يذكر أنّ التسرب النفطي الذي حدث في الأيام الماضية تسبب بكارثة بيئة في الساحل الجنوبي.

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