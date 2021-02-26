تحديثات جديدة وهامة في تطبيق تيليجرام

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيليجرام وتعزيز الأمان والخصوصية قامت الشركة المالكة للتطبيق بإضافة بعض الميزات الجديدة.

وستساعد التحديثات الجديدة المستخدمين على تفعيل الحذف التلقائي للرسائل وفق موقع ذا فيرج التقني.

كما أضافت الشركة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات، بالإضافة لتشكيل مجموعات دردشة ذات عدد محدود.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ تيلجرام وسعت خاصية المسح التلقائي للمحادثات، حيث كانت تتوفر في حال إجراء محادثات سرية فقط، في حين أصبحت الآن متوفرة لجميع المحادثات.

يذكر أنّ تيليجرام قامت بهذه التحديثات بسبب ازدياد عدد مستخدمين التطبيق إثر ترك العديد من مستخدمي واتس آب التطبيق بسبب انخفاض مستوى الخصوصية والأمان فيه.

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