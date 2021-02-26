سامسونج تستعد لطرح Galaxy M62 ببطارية خارقة

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Galaxy M62.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 9825، ومعالج رسوميات Mail-G76 MP12، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأساسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، واي فاي، بلوتوت، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 330 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية