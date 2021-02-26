منوعات

شاومي تطلق جهاز تلفاز 4K بشاشة كبيرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة شاومي الصينية عن تلفاز جديد بشاشة كبيرة أطلقت عليه Redmi Max.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج بدقة تصنيع 22 نانو متر رباعي الأنوية، وكرت شاشة Mail-G52 MC1، وواجهة MIUI TV 3.0.

وزودت الشركة الصينية تلفازها بشاشة IPS Matrix كبيرة مقاس 86 بوصة ودقة عرض 4K، وتتميز هذه الشاشة بتغطيتها نطاق الألوان DCI-P3 بنسية 92%، وبدعمها تقنية MEMC، وHDRA 10، ومعدل تحديث 120HZ.

وستأتي الذاكرة الفلاشية لهذا التلفاز بسعة 32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 2 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر التلفاز الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية يوم 4 مارس القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك