شاومي تطلق جهاز تلفاز 4K بشاشة كبيرة

كشفت شركة شاومي الصينية عن تلفاز جديد بشاشة كبيرة أطلقت عليه Redmi Max.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج بدقة تصنيع 22 نانو متر رباعي الأنوية، وكرت شاشة Mail-G52 MC1، وواجهة MIUI TV 3.0.

وزودت الشركة الصينية تلفازها بشاشة IPS Matrix كبيرة مقاس 86 بوصة ودقة عرض 4K، وتتميز هذه الشاشة بتغطيتها نطاق الألوان DCI-P3 بنسية 92%، وبدعمها تقنية MEMC، وHDRA 10، ومعدل تحديث 120HZ.

وستأتي الذاكرة الفلاشية لهذا التلفاز بسعة 32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 2 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر التلفاز الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية يوم 4 مارس القادم.

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