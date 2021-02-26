الكشف عن سلسلة ريدمي K40 مع شاشات أموليد 120 هيرتز وأسعار منخفضة

أخيرًا وبعد تسريبات وتقارير عديدة، ومئات التوقعات، أعلنت شاومي عن سلسلة هواتف ريدمي K40 المنتظرة، ولعلّنا جميعًا نعلم مدى النجاح التي حققته سلسلة ريدمي K في السنوات السابقة، وهذا العام تضم السلسلة ثلاث هواتف منفصلة، وهم ريدمي K40 العادي، ريدمي K40 برو وكذلك رديمي K40 برو بلس.

مواصفات ومميزات سلسلة ريدمي K40

يأتي لنا هاتف ريدمي K40 العادي مع شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ من نوع سوبر أموليد، وهي التي تدعم أيضًأ HDR 10+ وتقدم سطوع ضخم يصل إلى 1300 نيت، هذا في حين أن هذه الشاشة تأتي بتردد 120 هيرتز وحساسية لمس 360 هيرتز، وهي أرقام ممتازة بدون شك، وجميع هواتف السلسلة ستأتي مع نفس هذه الشاشة بنفس مواصفاتها.

الإصدار العادي من السلسلة سيقدّم معالج سنابدراجون 870، في حين أن إصداري برو وبرو بلس سيحملا معالج سنابدراجون 888 الأقوى حاليًا، في حين أن الهواتف ستتوفر بخيارات متنوعة من الذواكر العشوائية والتخزينية، من أنواع UFS 3.1 وLPDDR5 للذواكر التخزينية والعشوائية على الترتيب.

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السلسلة الجديدة تقدّم نظام أندرويد 11 مباشرةً من العلبة، هذا إلى جانب واجهة MIUI 2.5 الأحدث. من ناحية الكاميرات فإصدار K40 Pro Plus يقدم مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل كمستشعر رئيسي، إلى جانب مستشعريّ 8 ميجابيكسل واسع و5 ميجابيكسل للتقرب، في حين أن إصدار برو العادي يأتي مع مستشعر 64 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية إلى جانب نفس الكاميرتين الفرعيتين، أخيرًا، إصدار K40 العادي يأتي مع نفس الكاميرات الثانوية، لكن مع مستشعر رئيسي 48 ميجابيكسل.

هواتف السلسلة قادمة مع نفس البطارية بسعة 4,520 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع 33 واتّ ودعم بلوتوث 5.2 ووايفاي 6 وخواص وتقنيات أخرى مثل الـIR.

أسعار وموعد توفر سلسلة ريدمي K40

الأسعار هنا حقًا مميزة! هذا حيث أن هاتف ريدمي K40 العادي سيبدأ سعره عند 310 دولار أمريكي فقط! في حين أن إصدار برو سيبدأ سعره عند 465 دولار أمريكي، وأخيرًا إصدار برو بلس الأقوى فسيبدأ سعره عند 573 دولار أمريكي، وبكل تأكيد هذه الأسعار أكثر من ممتازة في ظل هذه المواصفات الرائدة!