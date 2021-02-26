هواتف ايفون 13 القادمة – كيف ستقوم ابل بتحسين شبكات الجيل الخامس 5G ؟

هواتف ايفون 12 هي أولى هواتف الايفون من ابل التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وذلك بفضل وجود مودم كولكم X55، فكيف ستطور ابل تلك التقنية مع هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري؟

تقنية الجيل الخامس في هواتف ايفون 13

وفقاً للبيانات الواردة من موقع DigiTimes الإخباري الكوري الجنوبي، فإن ابل سوف تستخدم الجيل الأحدث من مودمات كوالكم Qualcomm Snapdragon X60.

مودم كوالكم Snapdragon X60 مصنوع بتقنية 5 نانومتر الأحدث بخلاف مودم X55 المستخدم في هواتف ايفون 12 والمصنوع بتقنية معالجة 7 نانومتر.

ميزة مودم X60 أنه سوف يوفر سرعة اتصال عالية عبر شبكات الجيل الخامس 5G مع توفير طاقة البطارية في ذات الوقت بصورة أكبر لأنه سوف يستهلك طاقة أقل.

أما من ناحية السرعة، فسوف يستطيع مودم كوالكم X60 من توفير سرعة أعلى في سلسلة ايفون 13 مقارنة بالسرعة الحالية في ايفون 12 وذلك لقدرة المودم على تفعيل الاتصال عبر ترددات mmWave و sub-6GHz في آن واحد.

هذا الدمج الآني بين كلتا النوعين من الترددات سوف ترفع كفاءة الاتصال ليس فقط من ناحية تحديد سرعة أعلى بل أيضاً من حيث تقليل وقت التأخير Latency Period لأقل حد ممكن.

من الناحية النظرية يمكن أن تصل سرعة التحميل عبر شبكات الجيل الخامس 5G باستخدام مودم كوالكم X60 إلى 7.5 جيجابايت في الثانية، وسرعة الرفع إلى 3 جيجابايت في الثانية.

قد لا تصل السرعة الفعلية عند الاستخدام في أرض الواقع إلى تلك الأرقام، لكنها سوف تترجم فعلاً إلى تحسن في سرعة وكفاءة وأداء اتصال شبكات الجيل الخامس مع هذا المودم.

وايفاي أسرع أيضاً في هواتف ايفون 13

هواتف ايفون 13 سوف تدعم أيضاً تقنية وايفاي جديدة هي WiFi 6E والذي تعتبر الجيل الجديد من تقنيات الوايفاي بحسب تسريبات صحفية.

تقنية وايفاي 6E سوف تدعم كافة المزايا والقدرات الموجودة في تقنية وايفاي 6 الحالية مثل الأداء العالي والتأخير الأقل والسرعات الأعلى بالإضافة إلى ملاءمتها إلى الأماكن المزدحمة بالأشخاص والأجهزة لقدرتها على إمداد كافة الأجهزة باتصال ثابت، أيضاً بإمكانها توفير طاقة البطارية المستهلكة في الاتصال وهو أمر مفيد للغاية في الهواتف الذكية.

تقنية وايفاي 6E سوف تدعم أيضاً ترددات 6 جيجاهيرتز والتي من المفترض أن تعطي اتصال أسرع وأكثر ثباتاً وأوسع مجالاً من ترددات 5 و 2.4 جيجاهيرتز المنتشرة حالياً.