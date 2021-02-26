سلطان الطرب ينتقد دخول السلطة والنفوذ في لقاح كورونا

وجه الفنان السوري جورج وسوف رسالة للمسؤولين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا قبل أن يأتي دورهم مستغلين سلطتهم ونفوذهم.

وقال الفنان السوري في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: “والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات.” وأكدّ سلطان الطرب تسجيل اسمه في المنصة منذ أكثر من شهر، وأنّه ينتظر وصول دوره للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشار الوسوف إلى أنّ جميع الناس سواسية، ولا يوجد أحد أحسن من أحد.

تصريحات الوسوف جاءت بعد الجدل الكبير الذي أثاره حصول بعض النواب اللبنانيين على اللقاح، ووسط تهديدات البنك الدولي بوقت تمويل اللقاح بعد خرق الشروط والأحكام التي تقوم على التطعيم العادل والمنصف.

يذكر أنّ المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار قال إنّ تصرفات نواب لبنان تهدد البنك الدولي لبرنامج التلقيح ضد كورونا في لبنان.

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