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شركة فنلندية تطلق أكواخا معلقة لعلاج القلق

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت شركة ستوديو بويستو الفنلندية من صناعة أكواخ جديدة وضعتها بالقريب من حديقة سلاماجار لعلاج القلق والتوتر.

وقالت الشركة إنّ الأكواخ المعلقة التي طرحتها ستحتوي على سرير لشخصين، حمام، مطبخ، وديكور فخم، بالإضافة إلى وحدة تهوية، مدفأة، سخان المياه، ولوحة مفاتيح كهربائية، وأنابيب سباكة تعمل على نقل مياه الصرف الصحي إلى مكان مغلق أسفل السلم.

وأشارت الشركة لبنائها 25 كوخاً معلقاً أحاطتها بعدد قليل من الأشجار لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء، وقالت إنّها ستسعى لبناء 50 كوخاً آخر خلال الفترة القادمة، بالإضافة لمبنى للساونا، ومركز لمؤتمرات على الشاطئ.

يذكر أنّ أجار الكوخ الواحد سيصل في الأيام العادية إلى 380 دولار أمريكي في اليوم، في حين سيرتفع هذا الرقم ل450 دولار في اليوم خلال موسم الذروة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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