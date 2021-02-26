موتورولا تنافس هواوي وسامسونج بهاتف G100

أعلنت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد ستنافس من خلاله هواتف هواوي وسامسونج أطلقت عليه G100.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 870 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندوريد.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1080*2520 بيكسل، وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز مزدوجة بدقة 16 و8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بوقة 20 واط، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد ولا عن سعره.

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