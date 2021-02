فيديو.. إطلاق نار في الإسكندرية بسبب زوجة

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة الإسكندرية المصرية، القبض على متهم في واقعة إطلاق نار بشارع البيطاش بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية بشكل عشوائي على المارة في الشارع.

جاء ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصاً يُطلق أعيرة نارية من مسدس “طبنجة” بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي، ويحمل في اليد الأخرى “سلاحا أبيض” وقام بتهديد الأهالي، والمارة في الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو الشخص وهو يُطلق الأعيرة النارية على المارة في الشارع بشكل عشوائي، حيث حاول أحد المواطنين التقاط الفيديو له.

وبحسب ما أفاد موقع “الوطن” المصري”، فإنه عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من إلقاء القبض على صاحب مقطع الفيديو وبحوزته السلاح المستخدم.

ومن خلال تحقيقات الشرطة، اتضح أن سبب الواقعة يعود لقيام بعض الأشخاص بمعاكسة زوجة المتهم أثناء سيرها بالشارع، وعند عودتها أخبرت زوجها فنزل إلى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

