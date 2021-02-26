هواوي تكشف عن هاتف جديد قابل للطيّ.. هل تقلّد سامسونج؟

بعد أشهرٍ من الانتظار، أعلنت شركة هواوي الصينية أخيرًا عن ثالث هواتفها القابلة للطي، والذي يحمل اسم “هواوي ميت اكس 2” بشاشة قابلة للطي إلى الداخل على غرار هواتف سامسونج جالكسي فولد.

يختلف الهاتف في طريقة الطي عن الهاتفين الأول والثاني للشركة، حيث جاء الاثنان بشاشة تُطوى إلى الخارج، بينما قررت هواوي تصميم هاتفها الجديد بشاشة طي للداخل مع شاشة خارجية.

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 8 بوصة عند فتحه بالكامل، بدقة 2480×2200 بكسل، وشاشة خارجية مقاس 6.45 بوصة ذات ثقب أعلى اليسار للكاميرا الأمامية، جاءت بدقة 2700×1160 بكسل، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث 90 هيرتز من نوع OLED.

استخدمت هواوي المعالج Kirin 9000 المصنوع بمعمارية 5 نانومتر مقترن بمعالج رسوميات Mali-G78، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 جيجابايت، ونسختين من ذاكرة التخزين الداخلية 256 و 512 جيجابايت، يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة EMUI 11.

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية العدسة، حيث جاءت العدسة الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، العدسة الثانية بدقة 16 ميجابكسل ذات زاوية رؤية واسعة جدًا، وعدسة ثالثة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3 أضعاف، وعدس 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 10 أضعاف، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط، وحسبما قالت الشركة خلال الإعلان عن الهاتف فإن شحن نصف البطارية سيستغرق 30 دقيقة.

سعر الهاتف بنسخة 256 جيجابايت يبلغ 2780 دولار أمريكي ما يعادل 14 ألف دينار ليبي، ونسخة 512 جيجابايت يبلغ 2940 دولار ما يعادل 14 ألف و 900 دينار ليبي.

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