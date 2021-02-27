بعد توقفها لسنوات.. مسرحية “بودي جارد” تعود للواجهة

بعد بدء عرضها على منصة “شاهد”، ذكرت مصادر صحفية مصرية، السبب الحقيقي الذي كان وراء توقف عروض مسرحية “بودي جارد” عام 2010، بأنها كانت بسبب أزمة عالمية.

وأوضح موقع “المصري اليوم”، “ظلت بودي جارد تُعرض على الجمهور بانتظام من عام 1999 حتى منتصف 2010، وهو ما يعود إلى عدة أسباب، سبق وأن أفصح عنها منتجها، الراحل سمير خفاجي، مؤسس فرقة «الفنانين المتحدين» المسرحية”.

وكان المنتج الراحل، قد صرّح حينها إنه أنهى عقد إيجار مسرح الزعيم بسبب المقابل المرتفع الذي يدفعه سنويًا، والبالغ 600 ألف جنيه، في وقتٍ تزامن مع الأزمة المالية التي ضربت العالم وقتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية