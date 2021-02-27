تونس تحتفي بمهرجانها عبر معرض “قرطاج حينئذ والآن”

تشهد تونس هذه الأيام، إقامة معرض “قرطاج حينئذ والآن” بمدينة الثقافة التونسية باكورة في العاصمة التونسية.

ويهدف المعرض، الذي يعدّ مشروع تونسي متكامل، للحفاظ على ذاكرة مهرجان قرطاج الدولي من التلف والنسيان.

ويُظهر المعرض لزوّاره، مجموعة من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات والمقالات الصحافية، التي تتحدّث عن المهرجان، منذ بداياته وحتى فترة بداية تسعينات القرن الماضي.

ويستحضر المعرض، مسيرة مهرجان قرطاج الدولي منذ تأسيسه في العام 1964 وحتى بداية تسعينات القرن الماضي.

وشاركت في تنظيم المعرض، الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي 2021 والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، بمساهمة العديد من المؤسسات العمومية التونسية، كقسم الأرشيف بوزارة الشؤون الثقافية ودار الكتب الوطنية والمركز الوطني للتوثيق ووكالة تونس أفريقيا للأنباء ومؤسسة الإذاعة التونسية.

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