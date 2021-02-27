ولد بيروك يصدر روايته الجديدة “منبوذون”

أصدر الروائي الموريتاني باللغة الفرنسية امبارك ولد بيروك، كتابه الجديد كتابا “منبوذون”، يحكي فيه عن مأساة حديثة ويضفي عليها بُعدا أسطوريا.

وتتناول الرواية، حياة سجين كتب من داخل زنزانته إلى حبيبته ليكشف لها عن قصته دون كذب ولا مجانبة.

ويُدخل “بيروك” القارئ داخل عالم المنبوذين، عبر صوت الوالد وتارة أخرى صوت الابن: “حيث يثير الأول بحنين، في تعويذة طويلة وشاعرية، شبابه الذي قضاه في الصحراء وأيام السعادة الغابرة مع حبيبته. ثم يكشف تدريجيا عن الطريقة التي وصل بها الوضع إلى هذه الحال”.

وتتميز الرواية، “بقوة الكلمات وبهجة الأسلوب لتعطيا أغنية حب لموريتانيا كبلد تتجاذبه تناقضات القرن الحادي والعشرين بين العولمة والتقاليد وبين الإرث القديم للصحراء وألعاب الفيديو في الأحياء الشعبية وبين النزاعات الاجتماعية والعواطف الخاصة وبين أنانية البعض وطيبة الآخرين وبين الظلم والإنسانية”، وفقا لما نقلته صحيفة “العرب اللندنية”.

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