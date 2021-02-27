بروفايل| سراج الدين الورفلي يحكي عن القصائد المُذهلة وتلك التي لم تُكتب بعد

الاسم: سراج الدين الورفلي

مواليد: تونس-1984

طفولتك:

قضيت طفولتي بين العديد من الدول منها “السعودية، جيبوتي، غينيا بيساو، غينيا كوناكري والصابري”.

تعليمك:

بين مدارس الصابري ومدارس سيدي خريبيش

بكالوريوس رياضيات + ماجستير موارد بشرية

وظيفتك:

إداري أول

كم عدد أصدقائك المقربين:

غالبًا يكونون خمسة مثل قبضة اليد

متزوج أم أعزب:

أعزب

الصورة التي تتمنى أن يضعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي:

أتمنى أن يضعوا صورهم وأسماءهم الحقيقية، فحسب.

أشخاص تتمنّى أن يكونوا ضمن أصدقائك، شعراء سياسيين علماء، أو غيرهم، ليس مهمًا أن يكونوا من ليبيا، أو خارجها، بإمكانك إدراج أي شخصية تاريخية ولها اسم؟

كل المبدعين والعظماء الذين أتمنى صداقتهم أعرف أنهم أصحاب مزاج سيء، ولا يجيدون الصداقة.

البوست أو التغريدة “المنشور”، الذي ترغب في كتابته لكن ترددت في كتابته؟

في الغالب أكتب بلا تحفظ.. لكن جملة: من أنتم؟ أجدها رائعة أحيانًا

أهمّ قصيدة بالنسبة لك؟

هناك العديد من القصائد المذهلة؛ لكن ربما أهم قصيدة سيكون من الجميل الاعتقاد أنها لم تُكتب بعد.

هل أصبح العالم الافتراضي عالمًا حقيقيًا أو العكس..؟ “اختياري”

لا أهتم حقيقةً؛ هل هو حقيقي أم افتراضي.. ليُصبح ما يشاء.

لعبتك المفضلة؟

لعبتي المفضلة التخلي عن كل عبء زائد عن الحاجة.. بالإضافة إلى التخيل.

شخصية تتمنى أن تصل إلى رئاسة ليبيا؟

أتمنى بشكل يائس أن يصل إليها ديكتاتور مستنير.. صادم أليس ذلك؟! لكنه للأسف صادق.. هذا إذا لم يكن لدينا وقت.. أمّا إذا كان لدينا فائض منه فلن يكون مهمًا جدًا من يترأسنا؛ فهو بالتأكيد سيكون انعكاسًا لوعي الشعب الذي اختاره، ولنا في المؤتمر الوطني والبرلمان تجربةٌ مدهشةٌ.

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