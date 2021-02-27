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الأرصاد: توقّعات باعتدال الطقس على أغلب مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، ابتداءً من اليوم السبت.

وقال المركز: يميل الطقس للاعتدال نهارًا على أغلب مناطق الشمال، بينما يكون مشمسًا ودافئًا على مناطق الوسط والجنوب.

· رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: قليل الغيوم إلى غائم، واحتمال ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

•الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “16- 21” مْ.

· الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: قليل الغيوم إلى غائم مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق، آخر الليل وفي الصباح الباكر.

•الرياح: شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “17 – 22” مْ.

· الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “20 – 26” مْ.

· الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “23 – 25” مْ.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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