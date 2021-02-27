أسباب متعددة للإصابة بالحموضة صباحًا.. هكذا يمكن الوقاية منها

اسباب الشعور بالحموضة في الصباح

تعتبر الحموضة أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، حيث تعتبر مشكلة مرضية تسبب الإزعاج والشعور بعدم الراحة لبعض الأشخاص، خاصة حال الإصابة بها عند الاستيقاظ من النوم في الصباح

يستعرض “الكونسلتو” في السطور التالية، أسباب الإصابة بالحموضة صباحًا، وطرق علاجها، ونصائح للوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع “Health line”، و”Medicine”

أسباب حموضة المعدة في الصباح

يتسبب اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة في زيادة فرص الإصابة بحموضة المعدة في الصباح، وتشمل ما يلي:

1- تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون في أوقات متأخرة من الليل

2- الخلود للنوم بعد تناول الطعام مباشرة

3- تناول الأطعمة المحفزة لإنتاج أحماض المعدة قبل النوم

عوامل تزيد فرص الإصابة بالحموضة في الصباح

هناك مجموعة من عوامل الخطر التي تزيد خطر الإصابة بالحموضة، وتشمل ما يلي:

1- المعاناة من السمنة

2- التدخين

3- تناول المشروبات الكحولية

4- الإصابة بالفتق الحجابي

5- تناول الأدوية التي تضعف العضلة العاصرة للمريء

متى يجب استشارة الطبيب؟

تستوجب المعاناة من بعض الأعراض المصاحبة للحموضة أو الحالات المرضية التالية استشارة الطبيب المختص، وتشمل:

1- تكرار أعراض الارتجاع المعدي المريئي أو زيادة شدتها

2- تناول أدوية الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية أكثر من مرتين في الأسبوع

3- الشعور بألم في الصدر مصحوب بضيق في التنفس، أو ألم الذراع، أو ألم الفك، حيث قد تكون هذه مؤشرات للإصابة بنوبة قلبية

كيف يمكن الوقاية من حموضة المعدة في الصباح؟

يمكنك اتباع بعض الطرق البسيطة للمساعدة في تجنب الإصابة بالحموضة عند الاستيقاظ من النوم، بما في ذلك:

1- رفع الجسم من الخصر إلى أعلى عن طريق عن مستوى السرير من 6 إلى 9 بوصات عند النوم

2- الامتناع عن تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم بـ 3 ساعات

3- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب ارتجاع أحماض المعدة، مثل القهوة والشوكولاتة والثوم والبصل والنعناع

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