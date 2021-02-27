هل هي نهاية سلسلة جالكسي نوت؟ هاتف جالكسي Z فولد 3 سيأتي مع دعم S-Pen!

هاتف جالكسي Z فولد 3 هو الهاتف الرائد القابل للطي المنتظر، والذي سيأتي لخلافة هاتف جالكسي Z فولد 2 الذي أشاد به معظم التقنيين، ويبدو أن سامسونج ستضيف ميزة رئيسية لهذا الهاتف، وهي دعم قلم S Pen وبالرغم من النفع الكبير لهذه الميزة للمستخدمين، إلا أنها قد تكون الإعلان الضمني عن سلسلة جالكسي نوت!

قدوم هاتف جالكسي Z فولد 3 مع دعم S Pen

منذ شهور طويلة ونحن نسمع شائعات عن نية سامسونج لإنهاء سلسلة جالكسي نوت بشكل كامل واستبدالها بسلسلة جالكسي Z فولد نظرًا لأن هواتف السلسلة تأتي مع حجم شاشة مشابه ومع خاصية الطيّ الثورية، وعندما دعمت سامسونج هاتف جالكسي S21 ألترا بخاصية دعم قلم S Pen بدأت الشائعات تصبح أكثر قوة!

اليوم صدر تسريب يؤكد أن سامسونج ستقوم بتوفير خاصية دعم قلم S Pen في هاتف جالكسي Z فولد 3 الرائد، وهو ما يعني أن دعم قلم S Pen سيصبح متاحًا في سلسلة جالكسي S وسلسلة جالكسي فولد! وهو ما يجعل سلسلة نوت ليست بذات قيمة!

هواتف نوت السنوية هي نفسها هواتف جالكسي S لكن مع دعم القلم ومع تحسين طفيف في المواصفات، لذلك لا يوجد ما يمنع سامسونج حاليًا من التخلي عن هذه السلسلة تمامًا سوى أمر واحد فقط وهو الفارق الزمني بين إطلاق جالكسي نوت وجالكسي S واستهداف مشترين محتملين أكثر! بشكل عام، نحن الآن أقرب من أي وقت مضى من التخلي عن سلسلة جالكسي نوت نهائيًا.