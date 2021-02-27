“الصحة العالمية” تكشف مدى خطورة انتقال انفلونزا الطيور بين البشر

أفادت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار سلالة “إتش5 إن8” من انفلونزا الطيور بين البشر ليس كبيرًا، بعد رصدها لأول مرة على مستوى العالم، لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت رئيسة هيئة “روسبوتريباندزور” للرقابة على صحة المستهلك، آنا بوبوفا: موسكو وقفت على أول حالة إصابة بإنفلونزا “إتش5 إن8” حيث وصل الفيروس من الطيور إلى البشر، وسارعت بإعلام منظمة الصحة العالمية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف إصابة سبعة أشخاص في روسيا بهذا الفيروس، دون ظهور أي أعراض بعد تفشي الفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت: نفق أكثر من مائة ألف من بين الطيور في المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة، وذلك في ديسمبر، وهو ما تسبب في ملاحظة الخطر وبدأ جهود التقصي والرصد.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: فيروسات إنفلونزا الطيور تنتقل بشكل طبيعي بين الطيور المائية البرية في كل أرجاء العالم.

وأضافت: من الوارد إصابة الطيور المائية البرية بفيروس أنفلونزا الطيور في أمعائها وجهازها التنفسي، ولكنها لا تمرض، ومن الوارد أن تصاب الطيور الداجنة أو المنزلية بالفيروس عبر الاتصال المباشر مع الطيور المائية المصابة أو غيرها من الطيور الداجنة المصابة، أو عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروسات.

وأردفت “رنا”: فيروسات إنفلونزا الطيور معدية للغاية بين الطيور ويمكن لبعض هذه الفيروسات أن تسبب مرض أو وفاة بعض أنواع الطيور الداجنة، بما في ذلك الدجاج والبط والديك الرومي.

وحول احتمالات اندماج فيروس كورونا مع فيروس انفلونزا الطيور، أشارت إلى أن فيروسات “كورونا” عائلة مختلفة عن العائلة المسببة للإنفلونزا، مما يعني عدم إمكانية وقوع اندماج بينهما.

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