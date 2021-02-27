تصريحات مثيرة – هل يفضل بيل غيتس هاتف الايفون أم الأندرويد؟

بيل غيتس الملياردير الشهير وأحد مؤسسي شركة مايكروسوفت أجرى قبل أيام حواراً صحفياً عبر تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس.

خلال اللقاء الصحفي تحدث بيل غيتس في العديد من المواضيع والقضايا كالتغير المناخي و وباء فيروس كورونا المستجد وصديقه ومنافسه ستيف جوبز كما تناول الحديث حول كتابة الجديد: “كيفية تفادي الكارثة المناخية”.

بيل غيتس يفضل الأندرويد على الايفون

التصريح الأكثر إثارة جاء عندما تحدث بيل غيتس حول الهواتف الذكية ونظام الأندرويد و الايفون.

بيل غيتس قال إنه في الحقيقة يستخدم هاتف بنظام الأندرويد، وإنه أحياناً يستخدم الايفون إلا أن هاتفه الأساسي يعمل بنظام الأندرويد.

أما عن سؤاله عن سبب تفضيله الأندرويد على الايفون، فجاء رده إن بعض شركات الأندرويد تقوم بتثبيت تطبيقات مايكروسوفت على أجهزتها بشكل مسبق مما يسهل الأمور عليه بشكل كبير، كما أن هناك مرونة أكبر في اتصال التطبيقات بالنظام إضافة إلى اعتياده على الأندرويد.

في مفارقة ساخرة، فإن كامل المقابلة الصحفية تمت من خلال تطبيق كلوب هاوس والذي لا يزال يعمل بشكل حصري فقط على هواتف الايفون حتى الآن.

السيد باول ديفيدسون المؤسس التنفيذي لتطبيق كلوب هاوس قال تعليقاً على مديح بيل غيتس للأندرويد إن توفير نسخة من التطبيق للأندرويد يعتبر الآن الأولوية القصوى للشركة في الوقت الحالي.

بالطبع لم يحدد بيل غيتس نوع العلامة التجارية أو إصدار الهاتف الذي يستخدمه، لكنه على الأرجح من صناعة سامسونج وفقاً لتقارير صحفية سابقة ونظراً للتعاون الكبير بينها وبين مايكروسوفت.

بيل غيتس قال في تصريحات سابقة، إن شركته مايكروسوفت قد خسرت المعركة ضد الأندرويد، وأنه هذه من أكبر أخطاء الشركة.

أما عن علاقته بالرئيس التنفيذي الراجل لأبل “ستيف جوبز”، فقال إنها لم تكن علاقة سهلة معترفاً بأنه كان شخصاً فريداً من نوعه.