مفاتيح تفعيل ويندوز 10 برو و أوفيس 2019 الأصلية متاحة الآن بخصم كبير لفترة محدودة!

الكثيرون يودون الحصول على مفاتيح تفعيل ويندوز 10 الأصلية وبرامج مايكروسوفت المكتبية مثل أوفيس 2019 و 2016 دون اللجوء إلى النسخ المقرصنة والطرق الملتوية الغير شرعية. الآن يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيل أصلية لأشهر منتجات مايكروسوفت وبأسعار رخيصة للغاية مع متجر GoDeal24.com والذي يقدم عروضاً مميزة.

إذا قمت بتثبيت نسخة ويندوز نجريبية وتحتاج للتفعيل أو تود الترقية إلى ويندوز 10 أو أي من منتجات مايكروسوفت الأخرى فلا تتردد أو تفكر مرتين قبل الحصول على أحد التراخيص الأصلية الفعالة بسعر رخيص مضافاً إليها خصم آخر حصري لزوار أخبار التطبيقات عبر كوبونات الخصم.

خصم بقيمة 50%

يمكنك استخدام كوبون EGD50 عند شراء أحد المنتجات الآتية للحصول عليها بنصف الثمن المعروضة به للشراء أي بخصم 50%. المنتجات هي كالآتي والأسعار بعد تطبيق الخصم:

Windows 10 Professional 32/64-bit CD-Key – $7.59

Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.16

Windows 10 Professional 32/64-bit 2PCs CD-Key – $12.43

Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key – $13.57

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC CD-Key – $9.13

Windows Server 2019 Standard CD-Key – $16.06

أوفيس و ويندوز معاً بسعر رخيص

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 أو 2016 مع ويندوز 10 مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD62

Office 2019 Professional Plus – $27.53

Office 2016 Professional Plus – $24.74

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle – $34.92

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle– $35.00

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle – $74

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle – $25.01

Office 2019 Home and Student CD-Key – $31.15

Office 2016 Home and Student CD-Key – $29.91

خصومات إضافية



متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016 المختلفة مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD55

Office 365 1 Year 1 Device for Windows Account – $15.57

Windows 10 Pro CD-Key + Office 365 Account Bundle – $21.11

Windows 10 Home CD-Key + Office 365 Account Bundle – $21.75

Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – $23.11

Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – $19.67

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

روابط تحميل بعض منتجات مايكروسوفت الرسمية (مفاتيح التفعيل تصلك بعد الشراء عبر البريد الإلكتروني):