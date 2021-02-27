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أكثر من 4 ملايين إيطالي يحصلون على لقاح كورونا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت البيانات التي أصدرتها جامعة هوبز هوبكنز الأمريكية حصول 4.05 مليون مواطن إيطالي على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجامعة الأمريكية إنّ معدل اللقاحات اليومي وصل إلى 97480 جرعة من اللقاح، وأنّ إيطاليا بحسب هذا المعدل ستحتاج لعامين ونصف حتى تقوم بتطعيم 75% من سكانها ضد الفيروس السريع الانتشار.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا قد أعلنت عن بداية حملات التطعيم في البلاد قبل حوالي 9 أسابيع فقط.

يذكر أنّ إيطاليا كانت من أوائل الدول الأوربية والعالمية التي ضربها الوباء، وسجلت منذ الإعلان عن أول إصابة فيها قبل حوالي 13 شهر أكثر من 2.89 مليون إصابة بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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