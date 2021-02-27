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إليسا تثير جدلا واسعا بعد هجومها على وزير الصحة اللبناني

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هاجمت الفنان اللبنانية إليسا وزير الصحة اللبناني حمد الحسن وبعض النواب، وشككت بعدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وانتقدت صاحبة الإحساس الرائع في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر ممارسات الوزير اللبناني، وقالت إنّها تشك في عدد الإصابات وعدد الوفيات التي تعلن عنها وزارة الصحة اللبنانية بشكل يومي.

وأثارت تغريدة إليسا جدلاً كبيراً على الإنترنت، حيث أيدها العديد من اللبنانيين، حيث عبّروا عن غضبهم من تصرفات وزارة الصحة الغير مسؤولة، وقالوا إنّهم يبالغون في عدد الإصابات لأغراض أخرى.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان تجاوز 353 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 4000 شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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