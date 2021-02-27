مُسنة تُخطئ في الدوّاسة وتقتحم مخبزاً بسيارتها

شهدت منطقة كاليفتون بنيويورك حادثةً غير مألوفة، حيث اقتحمت مسنة أمريكية تبلغ من العمر 82 عاماً مخبزاً أرادت الشراء منه بعدما داست على دواسة البنزين بالخطأ عوضاً عن الفرامل.

وقال شهود عيان إنّ المرأة كانت تتجه لصف سيارتها أمام باب المخبز، قبل أن يفاجئ الجميع بزيادة سرعة السيارة بشكل مفاجئ، واقتحامها المخبز.

من جانبه قال توم فورد زوج صاحبة المخبز إنّه كان في المخزن أثناء وقوع الحادث، حيث سمع صوت اصطدام كبير، فخرج ليرى سيارة المرأة تشتعل.

وأكدّ توم فورد عدم وقوع أي إصابات بين العمال، لأنّهم كانوا بعيدين عن واجهة المحل أثناء وقوع الحادث.

يذكر أنّ المسنة الأمريكية أصيبت بجروح بسيطة تم علاجها في المستشفى.

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