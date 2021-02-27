سامسونج تضيف فرداً جديداً لعائلة GALAXY A

أضافت شركة سامسونج الكورية الجنوبية فرداً جديداً لعائلة GALAXY A أطلقت عليه GALAXY A32.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G80، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة ONE UI 3.1.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة وجودة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 268 و295 دولار أمريكي.

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