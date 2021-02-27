أفضل لوحات المفاتيح القابلة للطي المُتاحة للشراء في 2021

في الوقت الحالي يُعتبر الاستثمار في شراء أحد أفضل لوحات المفاتيح القابلة للطي فكرة رائعة جداً نظراً لأن لوحة المفاتيح هي من المكونات التي لا يمكن أن نستغنى عنها أثناء العمل على الحاسوب أو الهاتف، لكن بطبيعة الحال قد يكون أمر حمل لوحة مفاتيح معك في كل مكان شيء صعب جداً وخاصة إذا كُنت من مُحبي السفر، وهنا تظهر أهمية لوحات المفاتيح القابلة للطي، ونظراً لأن هناك أنواع مختلفة من اللوحات القابلة للطي من مختلف الماركات والموديلات، ففي مقالنا هذا قمنا بتضييق نطاق اختياراتك للحصول على أفضل اللوحات فقط.

أفضل لوحات المفاتيح القابلة للطي لهذا العام:

1. Jelly Comb Keyboard

نبدأ هذه القائمة بلوحة المفاتيح هذه التي تعتبر أحد أفضل لوحات المفاتيح القابلة للطي الموجودة بالسوق، تأتي هذه اللوحة بتصميم عالي الجودة مع شكل رفيع للغاية، كما أنها تسمح بالكتابة بسرعة مما يجعلها خيار رائع للمحررين، تأتي اللوحة أيضاً مزودة بلوحة لمس تتيح التحكم السلس دون استخدام الماوس، والأهم من ذلك أيضاً أن هذه اللوحة تأتي مع توصيلات مزدوجة عبر كابل USB واتصال بلوتوث لاسلكي وبالتالي يمكنك ربطها بأي جهاز بالطريقة التي تناسبك، تأتي هذه اللوحة ببطارية قابلة لإعادة الشحن تصل إلى 560 ساعة في وضع الاستعداد، أخيراً يبلغ سعر هذه اللوحة 34.99 دولار.

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2. Samsers Foldable Keyboard

أيضاً هذه واحدة من لوحات المفاتيح القابلة للطي الجميلة والأنيقة جداً والتي تأتي مع حامل هاتف مجاني، تأتي هذه اللوحة بحجم قياسي وبتصميم مضغوط لتسهيل عملية التحرك بها في أي مكان، تتميز لوحة المفاتيح هذه بمفاتيح هادئة لا تصدر صوت مما يسمح لك بالعمل مع التركيز، يمكنك طي لوحة المفاتيح هذه وحملها بسهولة في حقيبة الظهر أو الجيب، من مميزات هذه اللوحة أنها تتصل بسهولة بالأجهزة بضغطة زر بسيطة، ومثل أي لوحة مفاتيح أُخرى فهذه الأخيرة تأتي ببطارية قابلة لإعادة الشحن، وللإشارة أيضاً فهذه اللوحة تعمل عن طريق البلوتوث وهي متوافقة مع أنظمة التشغيل المختلفة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 26.99 دولار.

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3. iClever BK08 Folding Keyboard

لوحة المفاتيح هذه تأتي بحجم يتماشى مع حجم الجيب إذ أنها تأتي بتصميم نحيف ومضغوط وخفيف الوزن لإمكانية حملها بسهولة، كما تأتي هذه اللوحة أيضاً مع لوحة اللمس الحساسة الجديدة BoostType متعددة النقاط مما يساعد في تقليل الأدوات الإضافية مثل الماوس وبطبيعة الحال هذا يوفر للمستخدمين مزيد من الراحة، وهذا ما يجعلها أحد أفضل لوحات المفاتيح القبالة للطي الموجودة بالسوق، وللإشارة هذه اللوحة ذات تصميم متعدد الاستخدامات تسمح بالاتصال بما يصل إلى 3 أجهزة حيث يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الأجهزة بنقرة واحدة، تأتي اللوحة أيضاً ببطارية تدوم طويلاً تصل إلى 60 ساعة، يبلغ سعر هذه اللوحة 46.99 دولار.

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4. Goldtouch GTP-0044W

ننتقل الآن للوحة المفاتيح الأغلى في هذه القائمة والتي يصل سعرها إلى 101.99 دولار، هذه اللوحة لاسلكية ومحمولة وتأتي بتصميم بسيط ومحمول لاستخدامها أثناء التنقل، يمكن ضبط لوحة المفاتيح بسهولة من 0 درجة إلى 30 درجة على طول المستويات الرأسية والأفقية وربما هذا ما يجعلها مرتفعة السعر إلى حدٍ ما بجانب متانتها التي تتحمل الاستخدام الشاق، جدير بالذكر أن هذه اللوحة أنيقة ومزودة بنظام مفتاح مقصي لضغطات المفاتيح ذات الصوت والصامتة، اللوحة أيضاً رفيعة الشكل وتتناسب تماماً مع حقائب الظهر والمساحات الضيقة، كما أنها تعمل عن طريق البلوتوث وبالتالي استخدامها يكون أسهل بكثير.

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5. Plugable Bluetooth Keyboard

ننتقل الآن للوحة المفاتيح الأخيرة في هذه القائمة والتي يمكن طيها إلى نصفين للاستخدام المريح وحتى يسهل حملها واستخدامها في أي مكان، تتميز لوحة المفاتيح بستة صفوف من تخطيط الحجم القياسي للسماح بالكتابة بسرعة وخالية من الأخطاء وهذا ما يجعلها أحد أفضل لوحات المفاتيح القابلة للطي الموجودة في السوق، وللإشارة تأتي هذه اللوحة الرائعة مع حقيبة جلدية واقية كما تأتي أيضاً مع بطارية ليثيوم أيون عالية السعة للاستخدام المطول، هذه اللوحة أيضاً متينة مع غلاف من الألومنيوم المؤكسد ومفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ سعر هذه اللوحة 49.95 دولار.

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