ابل و هواوي و شاومي – من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية!

يبدو أن قطاع إنتاج السيارات في المستقبل سوف يشهد دخول شركات جديدة هي بالأساس تصنع هواتف ذكية. شركات مثل ابل و هواوي و شاومي تفكر جدياً في الدخول إلى سوق صناعة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة مستقبلاً.

البداية مع آبل

منذ سنوات طويلة ونحن نسمع في الأخبار الصحفية عن نية ابل إطلاق سيارة كهربائية ذكية ذاتية القيادة، وخلال الأشهر الماضية عادت تلك الأخبار للظهور من جديد مع تفاصيل جديدة.

سيارة ابل من المخطط لها أن يتم إطلاقها بعد عام 2024 وفقاً للخطة الزمنية الخاصة بأبل وفقاً لتقارير صحفية.

ابل حالياً تخطط لتطوير بطارية من نوع جديد للسيارة الكهربائية، وكذلك تطوير تقنيات القيادة الذاتية. أما عن هيكل وجسم السيارة فسوف تتعاون مع شركات أخرى مثل هيونداي و كيا التابعة لها أو شركة نيسان.

هواوي على خطى أبل

بعد ابل، تردنا الآن تقارير أخرى حول هواوي والتي يبدو اتجاهها إلى قطاعات أخرى غير قطاع الهواتف الذكية أمراً مبرراً بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها.

هواوي باتت تركز الآن على قطاعات أخرى مثل الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية بجانب اهتمامها الأساسي بإنشاء البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G حول العالم.

يبدو أنها قطاع السيارات الكهربائية سيكون أيضاً أحد القطاعات التي سوف تستثمر هواوي فيه بقوة بالتعاون مع شركات إنتاج السيارات الصينية.

هواوي يتوقع أن تطلق سيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية الخاصة بها، ومثل أبل سيكون تركيزها منصباً على تطوير البطاريات وتقنيات الاتصالات الخاصة بالسيارة.

الخطة الزمنية لهواوي أقصر من ابل إذ تخطط للإعلان عن السيارة قبل نهاية عام 2021 الجاري.

شاومي أيضاً على القائمة

على الرغم من نفي شاومي عزمها تطوير سيارة كهربائية خاصة بها رداً على شائعات أثيرت في وسائل الإعلام، إلا أن الأقرب أن شاومي هي الأخرى عازمة على دخول هذا المجال بشكل أو بآخر.

قد لا تخطط شاومي لصنع السيارة بالكامل لأنها ليست شركة سيارات كما قال المتحدث الرسمي لها، إلا أنها سوف تتبع نفس مسار باقي الشركات في تطوير بعض أجزاء وتقنيات السيارة.

شركات صينية أخرى مثل فوكسكون وعلي بابا وبايدو كشفت رسمياً عن بدء مشاريع تطوير سيارات كهربائية ذكية وكلها أيضاً شركات لها باع في مجال التقنية والاتصالات بعيداً عن صناعة السيارات.