سوني ربما تسمح بإضافة قرص SSD خارجي لأجهزة بلايستيشن 5 هذا الصيف

عندما أطلقت سوني أجهزة بلايستيشن 5 قبيل فترة العطلات نهاية العام المنصرم، كانت المفاجأة بأنها لم توفر دعم الأقراص الخارجية على أجهزتها، ما أجبر اللاعبين على التعامل مع مساحة ليست بالكبيرة لا سيما وأن حجم الألعاب الخاصة بالجهاز ضخم للغاية. لكن على ما يبدو أن هذه الإشكالية ستُحل هذا الصيف بالسماح للمستخدمين بإضافة أقراص SSD خارجية.

ووفقًا لما أشار له موقع Bloomberg، ستطلق سوني تحديثًا جديدًا في هذا الصيف يتيح ربط أقراص SSD الخارجية بأجهزة بلايستيشن 5 للاستفادة من سعة إضافية وتحميل وتجربة المزيد من الألعاب.

وتوفر سوني منافذ M.2 في أجهزتها التي أطقتها، لكن هذه المنافذ ليس لها قيمة في الوقت الحالي بسبب عدم دعم نظام التشغيل لها، لكن عند تحديث النظام سيتمكن اللاعبون من إضافة أقراص SSD خارجية بسهولة.

يُشار أن أجهزة بلايستيشن 5 تأتي مع سعة تخزين فعلية 825 جيجابايت، لكن مع وجود نظام التشغيل والتطبيقات الأساسية فإن 667 جيجابايت منها يمكن استغلالها في تثبيت الألعاب وهي مساحة صغيرة مقارنة مع حجم الألعاب؛ حيث ربما لا تتسع لأكثر من 4-5 ألعاب، خاصة وأن لعبتي Call of Duty و Cyberpunk 2077 على سبيل المثال تتجاوز مساحتهما 250 جيجابايت، وهناك ألعاب مشابهة كثيرة.

ويتوافق بلايستيشن 5 مع أقراص تخزين PCIe 4.0 M.2 SSD، وأقراص التخزين من الجيل السابق لكن من غير المعروف ما الذي ستدعمه سوني عند تحديث أجهزتها.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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