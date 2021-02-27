كوالكوم تكشف عن نظارة واقع افتراضي “خفيفة ومميزة”

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية عن نظارة واقع افتراضي مميزة أطلقت عليها XR1 AR Smart Viewer.

وجاءت النظارة بتصميم مشابه للنظارة العادية، وبهيكل مصنوع من المطاط والبلاستيك خفيف الوزن.

وزودت الشركة الأمريكية النظارة بشاشتين OLED مقاس 1080*1920 بيكسل، ومعدل تردد 90 هرتز.

وتعتمد هذه النظارة في عملها على شرائح XR1 التي طورت لتتعامل بسرعة مع الواقع المعزز والافتراضي، وتملك مجال رؤية بزاوية 45 درجة مشابه لنظارات HoloLens2 التي أنتجتها مايكروسوفت.

وستحتوي النظارة على بطارية داخلية تكفيها للعمل لعدة ساعات، وتتميز بإمكانية اقترانها مع الهواتف والأجهزة الذكية من خلال تطبيق خاص، بالإضافة لإمكانية وصلها بالحاسوب عبر منفذ USB-C، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستخدم لمشاهدة الصور والفيديوهات على شاشة كبيرة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر النظارة التي ستطرحها في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الجاري

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