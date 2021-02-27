أمل بشوشة تستبعد “النحات”.. وتلتحق بـ”في وضح النهار”

أعلنت النجمة المصرية أمل بشوشة عن عدم استكمالها تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل النحات الذي عُرِضَ منه 15 حلقة في الموسم الرمضاني الماضي قبل أن يتوقف تصويره بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكدّت النجمة المصرية عدم امتلاكها لأي فكرة حول استكمال تصوير العمل من عدمه، وقالت إنّها لن تستمر به لأنّها مشغولة بأعمال أخرى.

وعبّرت عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل في وضح النهار، وقالت إنّ الفنانين السوريين رحبوا بها بشكل كبير، وبأنّها تعمل حالياً على إتقان اللهجة السورية.

وقالت أمل إنّها ستلعب دور فتاة سورية، وأنّ مخرج العمل سيف الدين سبيعي يتابعها بشدة في موضوع اللهجة، لأنّ الخطأ سيكون ممنوعاً.

يذكر أنّ مسلسل في وضح النهار سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية كباسم ياخور، ميلاد يوسف، سلوم حداد، نظلي الرواس، وغيرهم من النجوم.

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