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أمل بشوشة تستبعد “النحات”.. وتلتحق بـ”في وضح النهار”

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت النجمة المصرية أمل بشوشة عن عدم استكمالها تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل النحات الذي عُرِضَ منه 15 حلقة في الموسم الرمضاني الماضي قبل أن يتوقف تصويره بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكدّت النجمة المصرية عدم امتلاكها لأي فكرة حول استكمال تصوير العمل من عدمه، وقالت إنّها لن تستمر به لأنّها مشغولة بأعمال أخرى.

وعبّرت عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل في وضح النهار، وقالت إنّ الفنانين السوريين رحبوا بها بشكل كبير، وبأنّها تعمل حالياً على إتقان اللهجة السورية.

وقالت أمل إنّها ستلعب دور فتاة سورية، وأنّ مخرج العمل سيف الدين سبيعي يتابعها بشدة في موضوع اللهجة، لأنّ الخطأ سيكون ممنوعاً.

يذكر أنّ مسلسل في وضح النهار سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية كباسم ياخور، ميلاد يوسف، سلوم حداد، نظلي الرواس، وغيرهم من النجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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