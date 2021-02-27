القتل الرحيم لـ850 بقرة عاشت ظروفا صعبة لأشهر طويلة

قرر أطباء بيطريون من إسبانيا قتل 850 بقرة كانت على متن سفينة رست في ميناء قرطاجنة يوم 25 فبراير الجاري.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإنّ السفينة ظلت تجول في البحر المتوسط لعدة أشهر بحثاً عن مشتري للأبقار دون جدوى، حيث رفضت العديد من الدول عدة دول شراء الأبقار خوفاً من إصابتها بمرض اللسان الأزرق الذي يسبب العرج والنزيف.

وقال الأطباء الإسبان في تقريرهم إنّ الأبقار عاشت بظروف جهنمية خلال هذه الرحلة الطويلة، وطالبت بعدم إدخالهم للاتحاد الأوروبي، وأكدّوا على أنّ القتل الرحيم هو الحل الأنسب لها.

يذكر أنّ تقرير الأطباء الإسبان لم يكشف ما إن كانت الأبقار مصابة بمرض اللسان الأزرق أم لا.

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