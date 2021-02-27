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هواوي تطلق P40 بمعالج Kirin 990ونظام Android 10

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة هواوي الصينية هاتفا جديدا بمواصفات مميزة أطلقت عليه P40.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 990، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغا بيكسل للأولى، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للمرة الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذ الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 618 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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