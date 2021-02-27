لقاح سبوتنيك يقضي على سلالات كورونا المتحورة

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء روس، قدرة عقار سبوتنيك V على مكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب مدير مركز غاماليا دنيس لوغونوف إنّ الدراسة التي يجريها المركز أكدّت تحقيق نتائج جيدة جداً في الوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك السلالة التي ظهرت في بريطانيا، والسلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وأكدّ العالم الروسي رغبتهم بعرض نتائج الدراسة خلال الفترة القادمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب بمراجعة اللقاحات التي تعطى في روسيا قبل 15 مارس القادم، وذلك من أجل معرفة فعاليتها في مقاومة السلالات الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا المستجد.

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