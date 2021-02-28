إيناس مكي: شقيقي أحمد عزل نفسه ويخضع للعلاج من كورونا

طمأنت الفنانة إيناس مكي، أن حالة شقيقها الفنان أحمد مكي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، بأنه خضع للعلاج اللازم.

وأوضحت إيناس مكي، “أحمد عزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية”، حسب مداخلتها في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي.

وأشارت مكي، إلى أن هناك شماتة في إصابة شقيقها لمجرد عمله بالأعمال الوطنية واللجان الإلكترونية بدأت في الهجوم عليه بمجرد مشاركته في عمل وطني يسرد القصة كما حدثت.

وأضافت، إيناس مكي، على أي فنان أن يترفع عن الرد على هذه اللجان كما يفعل مكي، وإن شاء الله يعود لدوره في الامتياز والاختيار 2.

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