عابد فهد يكشف عن كواليس “350 غرام”

تحدث الفنان عابد فهد، عن الشخصية التي يلعبها في مسلسل “350 غرام”، بدور “نوح”، بأنها شخصية إشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء.

وأوضح عابد فهد، حول شخصية نوح، “هو محام مشهور قادر على حل كل القضايا القانونية الشائكة، لكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح، إلّا أن هذا الرجل يتعرّض إلى أزمة صحية قلبية تضطره إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه”.

وعن اسم المسلسل، أشار الفنان عابد فهد، إلى أن العنوان كان “نبض” وتقرر تغييره إلى “350 غرام”، من منطلق أن الدراما تبحث عن الغموض والإثارة، وعنوان العمل هو جزء رئيسي وأساسي من إثارة الفضول عند المشاهد.

ويضيف عابد فهد، “باختصار، الحكاية جديدة، والمِفصل الرئيسي في العمل أن هذا الرجل يتعرّض إلى أزمة قلبية، فيضطر إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه.. والنظرية الطبية تقول إن الذاكرة ليس لها علاقة بالقلب، وإنما هي في الدماغ، فلا ذاكرة في القلب، وهو موضوع يطرح للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية، والدراما هنا تحتكم إلى فضول مفاده: من هو صاحب القلب الجديد في هذه الحكاية، الذي يتم شراؤه بمبلغ باهظ جدا ويدخل جسد نوح.. وكيف يتحوّل هذا الرجل من شيطان إلى إنسان عادي بعد أن يستعير قلب أحد المتبرعين؟ والفضول يجعله يبحث عن هذا الرجل.. يدخل عالمه، ومن باب الوفاء يكمل نوح كل ما كان يتمناه ذلك الرجل الذي اشترى منه قلبه.. وسنرى بعدها ماذا سيحدث؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية