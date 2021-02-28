إليك أسماء بنات من 3 حروف

تحتار الأم أو الأب، عادة في اختيار أسماء مولودته، وتبدأ على إثر هذا البحث والحيرة، العمل على إيجاد أسماء مناسبة وبسيطة وفي أحيان كثيرة لها دلالات ومعنى واضح.

واختارت مجلة “سيدتي”، الأسماء للبنات من 3 أحرف، وهي على النحو التالي:

رنا: معناه الهدوء والاسترخاء والتأمل.

تقى: من تتقي الله وتطيعه.

أثل: شجر كثيف محاط بماء عذب.

حلا: الفتاة الجميلة والرقيقة.

رؤى: النظر بالعيون ومعناه الرؤيا والأحلام.

رها: اسم يعني القبيلة.

ريم: البركة والرزق والزيادة أو الظبي ناصع البياض.

رشا: هو الظبي الوليد.

رُبى: الهضبة الخصبة والخضراء.

رجى: التمني والرجاء والطلب.

درة: اللؤلؤة اللامعة الجميلة.

زها: الشيء الزاهي الذي يزين الحياة.

خُلد: من الخلود والبقاء.

شدن: شجرة جميلة تشبه شجرة الياسمين.

سما: من السماء ومعناه الارتفاع والرقي والسمو.

شذى: مشتق من الرائحة الجميلة الشبيهة بالمسك، ويشير للذكاء.

صبا: الهواء العليل و النسمة الرقيقة.

شهد: مشتق من عسل النحل النقي.

شبا: هو حد السيف.

عُلا: الارتفاع والسمو والعظمة.

سحر: من السهر ويُقال على آخر الليل.

طرب: الغناء والفرحة.

قوت: يشير للرزق والغذاء.

ليم: أي فقدان الأمل

لبة: الفتاة اللطيفة المحبوبة من زوجها.

ندى، المطر الخفيف والكرم والجود.

نوف: الشيء المرتفع.

وجد: مشتق من الوجدان أي الحب.

وعد: العهد والميثاق.

يُمن: البركة والرزق الوفير.

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