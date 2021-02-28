أمريكا تسمح باستخدام لقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لـ “كورونا “على البالغين فقط

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “أف دي ايه” الأحد، السماح باستخدام لقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا، على البالغين فقط في كافة الأراضي الأمريكية.

وأصدرت الإدارة -تصريح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ للوقاية من فيروس كورونا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق وفقا لوكالة “ٍسبوتنيك” الروسية”-.

وأكدت شركة “جونسون أند جونسون” أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66% من الحماية من حالات كورونا المتوسطة إلى الشديدة، وبلغت نسبة فعاليته في الولايات المتحدة 72%، و66% بشكل عام بعد 28 يوم من التطعيم.

يُشار إلى أن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية خليفة البكوش أعلن السبت، أن شركة “جونسون أند جونسون” إحدى الشركات التي تعاقدت معها ليبيا لجلب لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية