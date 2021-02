حموضة المعدة في فترة الصباح و طرق الوقاية منها

الحموضة تندرج ضمن قائمة اضطرابات الجهاز الهضمي التي تسبب الشعور بالإزعاج وعدم الراحة، لا سيما عند الشعور بها في فترة الصباح.

ويحدث الشعور بالحموضة في فترة الصباح عادة نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان، بحسب ما ذكر موقع “elconsolto” الطبي.

ومن أبرز هذه الممارسات الذهاب للنوم بعد تناول الطعام مباشرة، إضافة لتناول الأطعمة الغنية بالدهون خلال أوقات متأخرة في الليل، وتناول الأغذية التي تحرض إفراز حموضة المعدة.

وبالإضافة للعوامل السابقة يزداد الشعور بالحموضة خلال فترة الصباح في حال التدخين وتناول المشروبات الكحولية بالإضافة للسمنة، أو في حالات الإصابة بالفتق الحجابي الذي قد يصيب المعدة.

وفي سبيل التخلص من هذه الحموضة والوقاية منها يمكن اتباع بعض الخطوات الصحية البسيطة، كالابتعاد عن تناول الطعام قبل النوم بما لا يقل عن ثلاث ساعات، إضافة لتجنب تناول الأطعمة التي تسبب ارتجاع حموضة المعدة كالقهوة أو النعناع والثوم والبصل.

وعلى الرغم من هذه الممارسات، من الواجب الإسراع لزيارة الطبيب في حال تكرار حالات الحموضة، أو عند الإحساس بألم في الذراع أو الصدر أو ضيق في النفس والذي قد يكون مؤشرا حقيقيا لحدوث نوبات قلبية خطرة.

