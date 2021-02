طبيبة مصرية: مرض مُرعب يصيب الأطفال بعد إصابتهم بكورونا

أكدت رئيسة أقسام الأطفال بجامعة عين شمس المصرية، منى الجنزوري، أن “هناك مرضا جديدا يصيب الأطفال، وله علاقة بإصابتهم بفيروس كورونا”.

وقالت منى الجنزوري: “هذا المرض المرعب يسمى متلازمة الالتهاب المناعي، وتظهر أعراضه بعد مرور 3 أو 4 أسابيع من إصابة الطفل بفيروس كورونا”. وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وكشفت عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، أن “من أعراض هذا المرض الخطير الذي يصيب الأطفال المصابين بفيروس كورونا، هي ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، بحيث لا تؤثر فيها أي مخفضات للحرارة أو كمادات نهائيا، بالإضافة إلى ألم في البطن، وترجيع وإسهال”، لافتة إلى أن “الأعراض لن تظهر مباشرة، ولكن بعد مرور 4 أسابيع”.

وحول علامات الإصابة بهذا المرض، شرحت رئيسة أقسام الأطفال بجامعة عين شمس أن “الطفل المصاب بمتلازمة الالتهاب المناعي، يظهر عليه احمرار في العينين دون نزول إفرازات منهما، بجانب التهاب شديد، وظهور نقط حمراء على اللسان والشفتين، اللاتين تعانيان من تقشير أيضا”.

وأوضحت في هذا الصدد قائلة: “الطفل يعاني أيضا من تضخم الغدد الليمفاوية أسفل الفك، وطفح جلدي في اليدين والرجلين”.

كما أشارت الطبيبة المصرية إلى أن “نسبة 80% من الأطفال المصابين بهذا المرض، يحتاجون إلى الدخول للرعاية المركزة”.

وفي إطار توضيح خطر هذا المرض، حذرت رئيسة أقسام الأطفال بجامعة عين شمس من أنه من الممكن أن يستمر تشخيص هذا المرض نحو 4 أيام.

وقالت: “المرض ده يصيب القلب وصمامات القلب، وممكن يعمل جلطة في قلب الطفل، ويصيب الأوردة التاجية الخاصة بالقلب ويسبب الموت”، مضيفة أن هذا المرض ممكن أن يصيب المخ، أو الطحال، أو البنكرياس، أو الكبد.

وتابعت قائلة: “لو الأم جابت طفلها في اليوم الثاني أو الأول بعد ظهور الأعراض بمجرد ارتفاع درجات الحرارة هيتعالج بسهوله في فترة من 3 إلى 5 أيام… أما إذا تأخر الطفل عن العلاج، فمن المحتمل أن يحتاج إلى رعاية مركزة”، موضحة أن الأطفال “من سن 9 إلى 10 سنوات، هم أكثر الفئات التي تظهر عليها المرض”.

