أوبو تبدأ في التشويق لهاتف Reno5 F مع تصميم جديد ومواصفات مميزة

حققت سلسلة أوبو رينو 5 نجاحًا كبيرًا في أسواق عديدة حول العالم، وبشكل عام فهواتف أوبو تحقق مبيعات ضخمة في أسواق عديدة منها السوق العربي، وعلى كل حال، ها هي أوبو تبدأ في التشويق لـ هاتف Reno5 F، وهو إصدار جديد من السلسلة.

مواصفات ومميزات هاتف Reno5 F

طرحت أوبو صفحة رسمية للهاتف على موقعها، ومن خلال هذه الصفحة عرفنا عن الهاتف بعض المعلومات، من ضمنها قدومه مع دعم الشحن السريع 30 واتّ بتقنية VOOC 4.0 وذلك لبطاريته التي تأتي بسعة 4,130 ملي أمبير.

سيقدّم الهاتف كاميرا خلفية رباعية أيضًا، إلى جانب شاشة من نوع أوليد، وهو خيار مميز من أوبو، يُذكر أن مستشعر البصمة سيكون مدمج في زرّ الطاقة أو في الشاشة، وهذا الأمر لم يُحدد بعد.

الكاميرا الخلفية ستضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، هذا مع ظهور تركيز أوبو الضخم على أداء الكاميرات والصور، وهي في الواقع واحدة من أهم أساليب تسويق السلسلة.

الكاميرا الأمامية ستكون على شكل ثقب في الشاشة، لكن لا نعلم بعد عن دقة المستشعر كما لا نعلم عن باقي مواصفات الكاميرات، لكنها على الأغلب ستنقسم لكاميرا واسعة جدًا Ultra-Wide، كاميرا تقريب وكاميرا ماكرو أو عمق، هذا إلى جانب المستشعر الرئيسي بالطبع.

سيتوفر هاتف Reno5 F رسميًا في الثاني والعشرين من مارس المقبل من حيث الإعلان، أما الطرح للسوق فسيكون في يوم 26 مارس والفارق ليس بكبير كما نلاحظ. هل أنت متشوق لهذا الهاتف؟