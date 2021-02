أهم 4 مزايا في تحديث iOS 14.5 القادم قريباً لهواتف الايفون!

تستعد هواتف الايفون قريباً لاستقبال تحديث جديد مهم وهو تحديث iOS 14.5 والذي سوف يحمل عدداً من المزايا المهمة، اخترنا أربعة منها لإلقاء الضوء عليها بعد إطلاق أكثر من نسخة تجريبية من التحديث ولا زلنا في انتظار النسخة النهائية.

ميزة عدم التتبع

في رأيي الشخصي تعتبر تلك أهم ميزة قادمة في تحديث iOS 14.5 وقد تأخر إطلاقها بسبب مشاكل شركة ابل مع الشركات الإعلانية الكبرى مثل فيسبوك لمنع تعقب المستخدم وجمع بياناته بواسطة التطبيقات المختلفة حيث ستقلل تلك الميزة من دقة ظهور الإعلانات المستهدفة.

بعد التحديث سوف تتم مراقبة التطبيقات المثبتة على الجهاز مع ظهور رسالة منبثقة تتيح لك حرية الاختيار إما بعدم السماح للتطبيق بتتبعك وجمع بياناتك Ask App not to Track وحينها سوف تصبح كافة بياناتك مجهولة ومحفوظة بعيداً عن أعين التطبيق.

الخيار الآخر هو السماح بالتتبع بالضغط على سماح Allow وعندها سوف يجمع التطبيق بياناتك ويرسلها إلى الشركات الإعلانية التي ستحللها لاحقاً لتعرض لك الإعلانات المناسبة.

فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل

فتح قفل الايفون باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID قد لا يكون مفيداً عند ارتداء الكمامة، لذا أضافت ابل في تحديث iOS 14.5 إمكانية فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل التي ترديها عبر معصمك. ( للمزيد: كيفية فتح قفل الايفون عبر ساعة ابل )

ميزة الشاشة العائمة في يوتيوب تعود من جديد

ميزة صورة في صورة Picture in Picture أو الشاشة الصغيرة العائمة تعمل على تطبيق يوتيوب لأصحاب الاشتراك المميز فقط، ومع قدوم تحديث iOS 14 باتت متاحة عند مشاهدة يوتيوب عبر متصفح سفاري، ثم لاحقاً تمت إزالتها. والآن تعود مجدداً مع تحديث iOS 14.5 ولا نعرف إن كانت ستستمر أم لا.



التحسينات الأمنية

تحديث iOS 14.5 سوف يحمل تحصيناً ضد هجمات المخترقين من نوع Zero Click تحديداً، والتي تتيح للمخترقين الوصول إلى جهاز الضحية دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم كالضغط على رابط احتيالي مرسل له في رسالة. كما سيتم أيضاً تحسين ميزة تحذير الموقع الاحتيالي في متصفح سفاري Fraud Website warning.



من المتوقع أن يتم إطلاق تحديث iOS 14.5 خلال شهر مارس، على الأرجح في النصف الثاني من الشهر تزامناً مع الإعلان عن بعض منتجات ابل الجديدة.