سيدة تستأجر أطفال متنكرين بزي “أحادي القرن” لسرقة متجرها

كشفت الشرطة في مقاطعة ساخالين في أقصى شرق روسيا سر عملية السرقة التي حصلت في إحدى محلات المجوهرات والتي قام بها مجموعة من الأطفال المتنكرين بزي “أحادي القرن”.

وقالت الشرطة أن صاحبة المتجر وإحدى عاملاتها اختلقت هذه الحادثة بهدف جذب مزيد من الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم التأكد من ذلك بعد مجموعة من التحقيقات التي أدت بهم لهذه النتيجة.

وأضافت الشرطة أن الأطفال تم استأجارهم من وكالة للإعلان وبعد وقوع عملية السرقة قالت السيدة عبر قناتها في “تلغرام” إن عددا من الأطفال المتنكرين بملابس أحادي القرن دخلوا إلى متجرها وكسروا صندوق عرض المجوهرات ولاذوا بالفرار دون أن يأخذوا شيئا من المتجر.

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