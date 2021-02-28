تسريب صور ومواصفات هاتف جوجل بيكسل 5a

هاتف جوجل بيكسل 5 كان هاتفًا محبطًا لمعظم المستخدمين، وهذا لأن الهاتف قد جاء مع معالج من الفئة المتوسطة إلى جانب مواصفات متواضعة من نواحي عديدة، وهو ما جعل الهاتف رسميًا ليس بهاتف رائد ولا ينافس في هذا السوق من الأساس! واليوم ظهرت التسريبات حول هاتف جوجل بيكسل 5a، الإصدار الأضعف من هاتف بيكسل 5 الضعيف أساسًا!

ما نعرفه عن هاتف جوجل بيكسل 5a

طبقًا لتسريبات جاءت من مصدر قوي، جوجل تحضر حاليًا لإصدار a من هاتف بيكسل 5، وبالفعل فقد ظهرت الصور والتصميمات المتوقعة للهاتف، لكن ما نجهله هو ما إذا كنا سنشهد إصدار a واحد من الهاتف أم إصدارين، حيث أن جوجل سابقًا قد أطلقت هاتف بيكسل 3a في إصدارين بقياسين مختلفين للشاشة.

يوضّح لنا التسريب أن الهاتف بقياسات 156.2*73.2*88 مللي متر، وهي تقريبًا نفس قياسات هاتف بيكسل 4a 5G حديث الإطلاق، كما أن الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.2 بوصة مع كاميرا خلفية ثنائية وكاميرا أمامية واحدة على شكل ثقب في الشاشة.

التوقعات أيضًا تفيد أن الهاتف قد يأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس، وهي ميزة مهمة فعلًا، هذا بالإضافة إلى أن الهاتف سيقدّم مواصفات تقنية قريبة من بيكسل 4a XL ومن بيكسل 5 نفسه! حيث قد يأتي هاتف جوجل بيكسل 5a مع معالج سنابدراجون 732G و4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية غير القابلة للتوسيع!