هواوي الصينية تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة

تحاول شركة هواوي الصينية دخول عالم السيارات الصديقة للبيئة بعد أن قالت وكالة رويترز نقلاً عن 4 مصادر أن الشركة تخطط لتصنيع السيارات ومن المتوقع أن يتم إطلاق بعض الإصدات هذا العام.

وبحسب إحدى المصادر التي نقلت لرويترز فإن رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في “هواوي” ريتشارد يو الذي كان له الفضل في جعل العلامة التجارية هواوي واحدة من أفضل الشركات المصنعة لللهواتف الذكية قال أنه سيحول تركيزه إلى المركبات الكهربائية.

وعلى صعيد آخر قال متحدث باسم “هواوي” أن هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات ولكن نهدف إلى أن نكون مزودا رقميا موجها للسيارة.

يذكر أن هواوي تواجه عقبات منذ أكثر من عامين بعد أن وضعها دونالد ترامب على القائمة السوداء التجارية، بسبب مخاوف تتعلق بـ”الأمن القومي” مما دفعها على بيع جزء من أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها للحفاظ على بقاء العلامة التجارية.

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