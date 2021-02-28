حكم تاريخي ضد عملاق منصات التواصل بسبب انتهاك الخصوصية

ترجمة

وافق قاضٍ فيدرالي على تسوية مالية مقدمة من شبكة “فيسبوك” الأميركية تقدر بـ650 مليون دولار للمستخدمين الذين رفعوا دعوى قضائية ضدها، بسبب اقتحام خصوصيتهم بواسطة استخدام الشبكة لـ”بصمة الوجه”.

واعتبر القاضي، جيمس دوناتو، يوم الجمعة، أن التسوية التي تعد واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق هي “حكمٌ تاريخي”، حسب ما أوردته مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية.

وطبقا للحكم سيحصل 1.6 مليون شخص من سكان ولاية إلينوي انضموا إلى الدعوى القضائية على تعويضات لا تقل عن 345 دولارا أمريكيا لكل منهم. وكتب القاضي دوناتو في أسباب الحكم: “بشكل عام، هذه التسوية مكسب كبير للمستهلكين في مجال الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بشدة، كما تعد هذه التسوية أكثر قيمة لأن فيسبوك وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى دائما ما تواصل محاربة أي اقتراح بوجوب عدم انتهاك الخصوصية

وقد رُفعت هذه الدعوى الجماعية في ولاية إلينوي في عام 2015، قال فيها المتضررون إن الشركة انتهكت قانون خصوصية المعلومات الحيوية للولاية، وجمعت وخزنت بياناتهم الحيوية – أي المسح الرقمي لوجوههم – دون إشعار مسبق أو موافقة”.

وقالت “فيسبوك” في بيان: لها حول الحكم

“يسعدنا أن نتوصل إلى تسوية حتى نتمكن من تجاوز هذا الأمر، وهو ما يخدم مصلحة مجتمعنا ومساهمينا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية