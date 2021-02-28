مزارع هندي يحوّل البطيخ الأحمر إلى أصفر

نجح الفلاح الهندي “سفاراج باتيل” الذي يعيش في منطقة كارناتاكا في إنتاج بطيخ بلب أصفر عوضاً عن الأحمر.

وقال “باتيل” إنّ البطيخ الأصفر يشبه لحد كبير البطيخ الأحمر في الفوائد، ولا يختلف عنه إلّا في المكونات والمذاق.

وأشار إلى أنّ البطيخ الأصفر الجديد أكثر حلاوةً من الأحمر، ويحتوي على ذات العناصر الغذائية الموجودة فيه.

وأكد المزارع الشاب أنّه باع كميات كبيرة منه جلبت له الربح المادي، خاصةً مع انتشار صوره على مواقع الإنترنت.

يُذكر أنّ الفلاح الهندي أبدى رغبةً كبيرة في تطوير مجموعة أخرى من المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة.

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